Cerca de 700 aves participam no XXV Campeonato de Ornitologia da Madeira

Entre os dias 14 e 16 de Novembro vai decorrer, no Centro Cívico de São Martinho, o XXV Campeonato de Ornitologia da Madeira. A prova, que assinala os 25 anos de campeonatos oficiais, traz a concurso, nesta edição, 45 participantes com cerca de 700 aves.

A iniciativa, promovida pela Associação Ornitológica da Madeira (AOM) e apoiada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), foi apresentada esta quarta-feira, 12 de Novembro, em conferência de imprensa no Salão Nobre da autarquia, contando com a presença de Helena Leal, vereadora da CMF; João Fernandes, presidente da AOM, Ricardo Sutil, representante da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa (FONP); e Duarte Oliveira, Diretor do Departamento de Juventude e Desporto da autarquia.



Embora esta edição seja de âmbito regional, conta com a presença de clubes nacionais e internacionais, reforçando o prestígio do evento e a ligação da Madeira à comunidade ornitológica global.



A vereadora Helena Leal enalteceu o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 25 anos da Associação, bem como o contributo dos inúmeros aficionados e amantes da ornitologia que têm ajudado a projetar o nome da Madeira no panorama nacional e internacional.



A autarca sublinhou o apoio contínuo do município ao Associativismo Desportivo, destacando o investimento municipal, que este ano ultrapassa 1,3 milhões de euros.

