Canoístas de cinco clubes disputaram última etapa do Campeonato de Escolas de Canoagem

A última etapa do Campeonato de Escolas de Canoagem realizou-se este domingo, 2 de Novembro, no Funchal, numa organização da a Associação Regional de Canoagem da Madeira. Estiveram presentes canoístas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico.

Segundo nota à imprensa, a competição foi destinada às categorias SS1 e SUPC Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes Masculinos e Femininos, num percurso de 2000m.

Pódio por categoria

- K1/SS1 Mínimos – 1º Elias Sousa (CNC);

- K1/SS1 Mínimos Femininos – 1º Francisca Calisto (ANCL);

- K1/SS1 Menores – 1º Francisco Drumond (CTM), 2º Leonard Zajac (CNC), 3º Martim Camacho (CNF);

- K1/SS1 SUPC Menores – 1º Baltasar Abreu (CNF);

- K1/SS1 Infantis A – 1º Afonso Silva (CNF), 2º José Freitas (CNF), 3º Sebastião Teixeira (CNC);

- K1/SS1 Infantis B – 1º Simão Faria (ANCL), 2º Tiago Gonçalves (ANCL), 3º Salvador Machin (ANCL);

- SUPC Infantis – 1º Hugo Mendonça (CNF), 2º Diogo Serrão (CNF);

- SUPC Infantis Femininos – 1º Joana Nascimento (CNF);

- K1/SS1 Infantis Femininos – 1º Madalena Sousa (CNC), 2º Maria Câmara (CNC), 3º Lara Serra (ANCL);

- K1/SS1 Iniciados – 1º José Freitas (ANCL), 2º David Mantero (CNF), 3º Cezary Zajac (CNC);

- K1/SS1 Iniciados Femininos – 1º Diana Fernandes (CNC), 2º Rita Gonçalves (CNC), 3º Maria Marques (ANCL);

- K1/SS1 Cadetes – 1º Enrique Beça (CNC), 2º Tomás Sousa (CNF), 3º Francisco Vieira (ANCL);

- K2/SS2 Iniciados – 1º André Pestana/Diogo Luís (ANCL);

- K2/SS2 Infantis – 1º Santiago Vasconcelos/Gabriel Freitas (ANCL), 2º António Costa/Tiago Freitas (ANCL);