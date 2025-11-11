Cerca de 1.500 crianças de Gaza amputadas necessitam de apoio urgente

Cerca de 1.500 crianças da Faixa de Gaza que sofreram amputações na sequência da ofensiva militar israelita necessitam de programas urgentes e de longo prazo de reabilitação, indicaram hoje as autoridades do enclave palestiniano.

Num comunicado divulgado pela agência palestiniana Wafa, o Ministério da Saúde de Gaza, tutelado pelo grupo radical Hamas, especificou que 25% dos casos de amputações observados no enclave palestiniano, cerca de 1.500, dizem respeito a crianças, enquanto 12,7% são mulheres, aproximadamente 760.

As autoridades de Gaza, que indicaram que as amputações afetam cerca de 6.000 vítimas, alertaram que estes números "refletem o profundo sofrimento humano vivido por milhares de pessoas e pelas suas famílias", sublinhando que as crianças enfrentam deficiências permanentes em idade precoce.

Nesse sentido, insistiram na "necessidade urgente de serviços de reabilitação e apoio psicossocial" para as vítimas de amputação em Gaza, onde continua a existir uma grande escassez de recursos médicos devido à entrada limitada de camiões de ajuda e ao bloqueio imposto por Israel.

As autoridades palestinianas denunciaram ainda que a média de camiões que entram diariamente na Faixa de Gaza é de 348, o que corresponde a 41% do que foi acordado no âmbito do atual cessar-fogo com Israel, em vigor desde 10 de outubro.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 69 mil mortos, segundo as autoridades locais, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.