Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos em obras de reabilitação num investimento de 700 mil euros

O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos está a ser alvo de uma intervenção de reabilitação e conservação, num investimento de cerca de 700 mil euros, acrescido de IVA. A obra, com um prazo de execução de nove meses, visa corrigir problemas estruturais e assegurar a preservação e funcionalidade do edifício, inaugurado em 2004.

O secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, visitou o local acompanhado pela presidente da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, - entidade responsável pela execução da obra -, pelo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e pelo executivo da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Durante a visita, Pedro Rodrigues destacou a importância da intervenção para garantir que o Centro Cívico "continue a servir a população" como um espaço de referência para actividades culturais e sociais, contribuindo para "o desenvolvimento da freguesia e da Região".

Entre as principais acções previstas estão a substituição das impermeabilizações, a reparação da rede de drenagem de águas pluviais, a substituição de elementos arquitectónicos exteriores em madeira e de vidros, bem como a recuperação de revestimentos interiores afetados por infiltrações. As instalações eléctricas também serão verificadas.

O governante sublinhou que todas as obras respeitarão "a linguagem estética original do edifício", preservando a identidade do Centro Cívico, que integra um auditório com capacidade para 170 pessoas, salas de exposições e uma biblioteca.