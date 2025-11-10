Badminton madeirense conquista 4 pódios no Campeonato Nacional de Seniores

O Campeonato Nacional de Seniores decorreu no sábado e domingo, 8 a 9 de Novembro de 2025, no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha, prova organizada pela Federação Portuguesa de Badminton e que "contou com a participação de dois clubes filiados, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e Club Sports da Madeira, representados pelos seus atletas apurados para a referida competição".

Assim, de acordo com a nota da Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira sagraram-se Vice-Campeões Nacionais na categoria Absoluta - Pares Senhoras as atletas Cláudia Lourenço (CDRP) e Beatriz Roberto (CHEL) e na categoria C - Singular Senhoras foi Ana C. Martins (CSMA).

"Em destaque neste Nacional de Seniores estiveram Cláudia Lourenço (CDR Prazeres), em categoria Absoluta Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Beatriz Roberto (CHEL) e Ana C. Martins (CSMadeira) em categoria C Singular Senhoras, que se sagraram Vice-Campeãs Nacionais nas referidas vertentes", confirma.

"De realçar também as medalhas de bronze conquistadas, na Categoria Absoluta, em Singular Homens, pelo atleta Tiago Berenguer (CSMadeira), e na Categoria C, em Pares Senhoras, pela dupla Ana C. Martins (CSMadeira) e Ana Xavier (NSCPT)", acrescenta.

No decorrer da competição, "foram entregues as medalhas de Campeões Zonais de Seniores, referentes à Época 2025", conclui a ABRAM.

