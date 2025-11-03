Docente e investigador da UMa participam em Guias de Polinizadores

Dora Aguín-Pombo, curadora da Colecção de Insectos e docente na Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira (FCV-UMa), e Hugo Miguel Silva, doutorando em Ciências Biológicas da mesma faculdade, participaram recentemente na elaboração de duas publicações de grande relevância para a valorização da biodiversidade e dos polinizadores em Portugal.

Segundo nota emitida pela Universidade da Madeira, o 'Guia dos Insectos Polinizadores do Parque Ecológico do Funchal', resultante de uma parceria entre o Município do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal, e a Universidade da Madeira é uma dessas publicações. Trata-se de uma obra que "dá a conhecer os principais grupos de insectos polinizadores do Parque, destacando a sua relevância ecológica e o papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas e na preservação das espécies vegetais". Este foi apresentado a 16 de Outubro, no Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal, e publicado pela Câmara Municipal do Funchal.

Já o 'o Guia de Polinizadores de Portugal', que foi apresentado a 18 de Outubro, na Estufa Tropical do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, ilustra 222 espécies pertencentes a diferentes grupos funcionais de polinizadores de Portugal Continental e dos Arquipélagos da Madeira e Açores.

No âmbito do projecto PolinizAÇÃO, está ainda em consulta pública o Plano de Acção para a Conservação e Sustentabilidade dos Polinizadores (PACSP), que tem como objectivo proteger as populações de polinizadores, incluindo abelhas, borboletas, moscas-das-flores e outros polinizadores, essenciais à biodiversidade e à sustentabilidade ecológica. O documento encontra-se atualmente em consulta pública até 21 de novembro de 2025, no portal Participa.