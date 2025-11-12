Porto Santo recebe Torneio Solidário 'Blue Padel'

A Delegação do Porto Santo do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com a Associação ‘Os Profetas’, o Hotel Vila Baleira e vários patrocinadores e colaboradores, promove entre os dias 23 e 29 deste mês de Novembro, no Porto Santo, o Torneio de Padel Solidário – Blue Padel.

Esta competição está integrada na campanha Novembro Azul, e procura aliar o desporto à solidariedade, promovendo a prevenção do cancro da próstata e incentivando à adopção de estilos de vida saudáveis.

O evento decorrerá nos campos de padel do Hotel Vila Baleira, no Porto Santo, e promete uma semana repleta de energia, convívio e espírito competitivo.

As inscrições estão abertas até ao dia 17 de Novembro (próxima segunda-feira), podendo ser formalizadas através do QR code do cartaz ou em padelteams.pt/p/skpytt. A competição está aberta às categorias masculina, feminina, mista, B e jovens/adultos (até aos 14 anos).