Miguel Nunes vence Rali Porto Santo

A dupla Miguel Nunes/João Paulo, em Skoda Fabia RS Rally2, vence o Rali Porto Santo, última prova da Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025, que se disputou hoje.

Os campeões regionais terminaram a prova no tempo de 31 minutos, 26 segundos e 6 décimos, batendo por 4,9 segundos João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, que foram segundos classificados.

O pódio completou-se com Miguel Caires/Jorge Carvalho, em Skoda Fabia RS Rally2, que ficaram a 35,8 dos vencedores.

Destaque ainda bem para a conquista do título das duas rodas motrizes de Vasco Diogo Silva/Tiago Fernandes, em Renault Clio Rally4.