4.ª Etapa do Circuito Padel Dourado encerrou com sucesso no Porto Santo Racket Center

A 4.ª Etapa do Circuito Padel Dourado terminou, ontem, no Porto Santo Racket Center. Esta foi uma iniciativa organizada pela Associação Desportiva “Os Profetas”, que contou com cerca de 65 participantes locais.

"Apesar do tempo instável que se fez sentir ao longo da semana, o torneio decorreu num ambiente de grande intensidade, fair play e espírito de convívio, evidenciando o crescimento da modalidade na ilha", dá conta a organização.



Entretanto, já se encontra agendado o Masters do Circuito Padel Dourado, que se disputará em Dezembro, reunindo 16 melhores atletas locais de cada categoria, encerrando assim a temporada de 2025.

"O Circuito Padel Dourado tem-se afirmado como uma das principais iniciativas desportivas da ilha, promovendo a prática do padel e fomentando a convivência entre atletas de diferentes níveis e idades", indica nota à imprensa.

Vencedores da 4.ª etapa

Mistos: Carlota Ornelas / Leonardo Ferreira

Femininos Nível 6: Ana Bela Rodrigues / Laura Figueira

Femininos Nível 5: Ana Góis / Dina Santos

Masculinos Nível 5: Dinarte Santos / Filipe Rodrigues

Masculinos Nível 4: Ruben Gouveia / Carlos Camacho