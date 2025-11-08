Madeirense despistou-se de trotinete no Porto Santo
Um homem natural da Madeira, de 28 anos, despistou-se esta manhã de trotinete na ilha do Porto Santo, nas imediações do bar ‘Girassol’.
O madeirense sofreu escoriações no corpo e apresentava suspeita de fractura na clavícula. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e transportado para o centro de saúde local.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo