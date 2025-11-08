 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Madeirense despistou-se de trotinete no Porto Santo

None
Foto Shuttertsock

Um homem natural da Madeira, de 28 anos, despistou-se esta manhã de trotinete na ilha do Porto Santo, nas imediações do bar ‘Girassol’.

O madeirense sofreu escoriações no corpo e apresentava suspeita de fractura na clavícula. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e transportado para o centro de saúde local.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo