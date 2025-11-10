Morreu o homem que sofreu uma descarga eléctrica na Camacha

O homem de 37 anos que na manhã da passada sexta-feira sofreu uma descarga eléctrica na zona do Vale Paraíso, na Camacha, acabou por não resistir aos ferimentos graves e morreu ontem no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o homem encontrava-se a trabalhar numa lavandaria e, na sequência do acidente, sofreu uma queda de aproximadamente três metros, tendo ficado inconsciente.

Foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e deu entrada na sala zero do hospital sem nunca ter recuperado a consciência.

Acabou por falecer na madrugada de ontem.

Tal como o DIÁRIO noticiou na altura, um outro trabalhador também se sentiu mal ao presenciar a situação e teve de receber tratamento hospitalar.