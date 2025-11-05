Trabalhador queimou-se com água a ferver no Porto Santo

Um homem com idade compreendida entre os 40 e os 50 anos sofreu hoje queimaduras no corpo quando se encontrava a trabalhar numa unidade hoteleira, no Porto Santo.

Segundo foi possível apurar, o trabalhador queimou-se com água a ferver, e sofreu ferimentos num braço e numa perna.

Foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e transportado para o centro de saúde local.