Trabalhador queimou-se com água a ferver no Porto Santo
Um homem com idade compreendida entre os 40 e os 50 anos sofreu hoje queimaduras no corpo quando se encontrava a trabalhar numa unidade hoteleira, no Porto Santo.
Segundo foi possível apurar, o trabalhador queimou-se com água a ferver, e sofreu ferimentos num braço e numa perna.
Foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e transportado para o centro de saúde local.
