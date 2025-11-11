Nova Direita critica opções do Governo Regional para o Porto Santo

O coordenador regional da Nova Direita diz não compreender as opções de investimento do Governo Regional para o Porto Santo. Em causa o que diz ser o "abandono das obras do novo e único hospital do Porto Santo", em detrimento de uma aposta no golfe.

Paulo Azevedo diz-se "admirado" por "haver dinheiro para um campo de golfe e não haver dinheiro para terminar a obra do hospital que é de um enorme interesse público", podemos ler numa nota enviada à comunicação social.

Não compreendo como este Governo e, também, o presidente dá Câmara Municipal do Porto Santo, despreza o bem estar e o direito ao acesso à saúde do povo do Porto Santo, colocando os interesses dos senhores que gostam de golfe à frente do bem-estar na população desta ilha.". Paulo Azevedo, coordenador regional da Nova Direita

A par disso, aponta o "grande problema" da falta de água para a agricultura, mas ainda assim não é impedimento para o que diz ser o "desvio dessa pouca água para regar os campos de golfe". Perante isso, questiona "como irá resistir a pouca agricultura nesta ilha?", sugerindo que se invertam as prioridades, de modo a dinamizar, também, a agricultura na Ilha Dourada.