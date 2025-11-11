Ministros da UE reunidos em Lviv em dezembro para impulsionar alargamento

Os ministros dos Assuntos Europeus da UE vão reunir-se em dezembro, em Lviv (oeste), para dar um impulso ao processo de adesão da Ucrânia face ao veto da Hungria, disseram hoje fontes diplomáticas.

De 10 a 11 de dezembro, os ministros europeus vão reunir-se em Lviv para avançar no processo de adesão da Ucrânia, após a obtenção do estatuto de país candidato em 2022, disseram à Lusa diplomatas dinamarqueses, cujo país ocupa a presidência rotativa do Conselho da UE.

Num relatório divulgado na semana passada, a Comissão Europeia concluiu que a Ucrânia, apesar da guerra causada pela invasão russa, tem continuado "fortemente empenhada no caminho para a adesão à UE, concluindo com sucesso o processo de avaliação e avançado em reformas fundamentais", mas, apesar desta opinião positiva, Kiev tem contado com a oposição húngara nas negociações dos capítulos.