CGTP anuncia greve geral para 11 de Dezembro
O secretário-geral da CGTP anunciou hoje uma greve geral para 11 de Dezembro, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, em Lisboa.
"Anunciamos a realização da greve geral contra o pacote laboral", disse o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, num discurso nos Restauradores, em Lisboa, no final de uma marcha contra o pacote laboral.
Tiago Oliveira disse que "foi possível a convergência para uma greve geral no próximo dia 11 de dezembro".
"O ataque é brutal, vamos à greve geral", começaram a entoar os trabalhadores.