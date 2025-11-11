Aberto Concurso ‘Montras de Natal do Funchal 2025’

A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal, convida todos os comerciantes do município a participar na nova edição do Concurso 'Montras de Natal do Funchal 2025', estando abertas as inscrições até 28 de Novembro.

De acordo com a autarquia, a edição do ano transacto deste concurso bateu o recorde de inscrições, com 84 participações, sendo que 41 participaram pela primeira vez.

"Com o propósito de celebrar a magia natalícia e enaltecer a beleza do comércio local, esta iniciativa pretende incentivar os estabelecimentos a decorar as suas montras e fachadas com criatividade, beleza e espírito festivo", indica nota à imprensa.

Realça que "ao tornar as ruas do Funchal ainda mais encantadoras, cada participante contribui para uma cidade mais acolhedora e atractiva para residentes e visitantes, reforçando a vitalidade do comércio tradicional nesta época tão especial".

No seu entender, 2ste concurso constitui uma oportunidade única para os comerciantes darem largas à imaginação, transformando as suas montras em verdadeiras obras de arte natalícia e habilitando-se a prémios monetários que distinguem a originalidade, a estética e a mensagem transmitida.

Tal como em edições anteriores, o Concurso 'Montras de Natal do Funchal 2025' inclui o Prémio Montra Sustentável, que distingue as decorações que melhor integrem materiais reutilizáveis e naturais, bem como mensagens ecológicas, promovendo um Natal mais consciente, responsável e amigo do ambiente.

As candidaturas estão abertas até 28 de Novembro. Os prémios monetários, no valor global de 3.500 euros, serão distribuídos da seguinte forma:

1º lugar - 1.000,00 euros

2º lugar - 800,00 euros

3º lugar - 600,00 euros

4º lugar - 400,00 euros

5º lugar - 200,00 euros

Prémio Montra Sustentável - 500,00 euros