'Fitas' de Hugo Olim para ver a partir de amanhã na Calheta

É inaugurada, amanhã, pelas 17h30, a exposição 'Fitas', do artista madeirense Hugo Olim. A mostra estará patente, em simultâneo, na Galeria Casa da MUDAS e a Galeria.dois do Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

"Trata-se de uma mostra maioritariamente com campo da vídeo-instalação, que integra ainda textos de autoria de Hugo Olim", refere a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, em nota enviada às redacções.

De acordo com o próprio autor, estamos perante "uma relação trilateral entre o cinema, o vídeo e a ilha da Madeira; entre a imagem visível, a imagem latente e a imagem-memória; entre a impermanência, o estático e a metalinguagem; entre o documental, o teatral e o ensaio; entre o concreto, o obtuso e o arcaico; entre a química, o magnético e os dígitos; entre o privado, o público e o cultural; entre o passado, o presente e o futuro".

A tutela sustenta, a partir do trabalho de Hugo Olim, o papel desempenhado pelo MUDAS no estímulo à experimentação e contemporaneidade, salientando o modo como esta instituição tem procurado dar visibilidade aos artistas da Região.

Hugo Olim nasceu em Machico, ilha da Madeira, em 1978. A sua obra artística insere-se no campo das artes visuais, mais concretamente no vídeo e na fotografia, onde explora a imagem em diferentes formas: na relação com o som, o tempo, o espaço, a natureza e a tecnologia.

A exposição 'Fitas' vai estar patente ao público, com entrada livre, até Fevereiro do próximo ano.