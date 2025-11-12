Albuquerque elogia administração do SESARAM mas descarta regresso de Cristina Pedra

O presidente do Governo confirmou que a escolha do novo Conselho de Administração do SESARAM ainda não está fechada, garantindo, contudo, que a decisão será tomada “com ponderação” e “no tempo certo”.

O governante afastou a hipótese de um regresso de Cristina Pedra à liderança do hospital, considerando que “isso está fora de questão”. “A doutora Cristina Pedra fez um excelente trabalho na Câmara, mas, por razões pessoais, decidiu não se recandidatar e dedicar-se à família e às suas responsabilidades profissionais no sector privado”, afirmou, sublinhando que a antiga administradora “tem agora altas responsabilidades empresariais” e que “é uma pessoa altamente competente”, mas “não está disponível para regressar”.

Sobre a continuidade de Herberto Jesus à frente do Conselho de Administração, Albuquerque não confirmou nem desmentiu a recondução, elogiando, no entanto, o desempenho da atual equipa. “Teve um desafio gigantesco durante o combate à pandemia. As medidas preventivas, a gestão das urgências, a resposta hospitalar e a contenção do COVID exigiram muito, e este Conselho teve um papel crucial”, declarou.

O chefe do Executivo madeirense destacou ainda a necessidade de garantir a sustentabilidade financeira do sistema regional de saúde. “É preciso eliminar desperdícios, redundâncias e gastos excessivos. Se o sistema rebentar, arriscamo-nos a ter um serviço público residual para os pobres e um sistema privado para os restantes. Isso não é aceitável”, alertou durante uma visita a escola basica do Estreito de Câmara de Lobos.