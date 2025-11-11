SESARAM promoveu formação para médicos e enfermeiros dos centros de saúde

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) promoveu, na semana passada, uma segunda edição do Curso I in situ de Simulação de Urgências e Emergências em Cuidados de Saúde Primários, desta feita, no Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde de Câmara de Lobos.

Participaram na formação seis enfermeiros e 15 médicos de Medicina Geral e Familiar, que exercem em contexto de urgência, deparando-se, algumas vezes, com situações críticas de paragem cardiorrespiratória e edema agudo do pulmão.

Na informação divulgada hoje pelo SESARAM é referido que "o curso teve a duração de quatro horas e meia e combinou uma sessão teórica com práticas de treino em cenários de simulação clínica, incluindo momentos de debriefing e feedback". Entre os médicos e instrutores de simulação estiveram os médicos Diogo Romeira, Inês Gonçalves, Mara Pereira e Nivalda Pereira e os enfermeiros Dino Fernandes, Luís Jardim e Peter Barros.

Realça o SESARAM que "com esta segunda edição, a Área de Formação de Medicina Geral e Familiar atinge um dos seus principais objectivos: expandir o curso in situ a vários Serviços de Atendimento Urgente dos Cuidados de Saúde Primários da Região Autónoma da Madeira", num trabalho que teve início no ano passado, levando a vários centros de saúde este tipo de formação.

Desde maio de 2022, já foram realizadas nove edições do Curso I, sete edições do Curso II e três edições do Curso III no CSCM, além de duas edições do Curso I in situ e um workshop de simulação no Porto, integrado no Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências da Saúde. A sessão de abertura contou com Regina Rodrigues, coordenadora do Centro de Simulação Clínica da Madeira, que representou a Secretária Regional de Saúde, Micaela Fonseca de Freitas.