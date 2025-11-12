Quinta da Caldeira e SESARAM assinalam Dia Mundial da Prematuridade

No próximo dia 17 de novembro assinala-se o Dia Mundial da Prematuridade, data que visa sensibilizar a sociedade para os desafios enfrentados pelos bebés que nascem antes do tempo e pelas famílias que os acompanham.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, o tema deste ano, definido pela Fundação Europeia para o Cuidado de Recém-Nascidos (EFCNI), é 'Garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes', sublinhando a importância dos cuidados integrados e humanizados nos primeiros momentos de vida para o desenvolvimento físico, emocional e relacional destas crianças.

Pelo segundo ano consecutivo, a Quinta da Caldeira – Centro de Apoio à Equitação Terapêutica – associa-se ao Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica do SESARAM (SMINP) para assinalar a data. A iniciativa inclui um piquenique e convívio entre famílias e profissionais, num ambiente natural, com actividades sensoriais e de equitação terapêutica, promovendo experiências que estimulam o desenvolvimento global das crianças e fortalecem o vínculo familiar após percursos clínicos exigentes.

O evento decorrerá na Quinta da Caldeira, na Camacha, entre as 15 horas e as 17 horas. As famílias são convidadas a trazer um contributo para o lanche partilhado. Informações e inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 962 381 451 (Enf.ª Carina).