Pedro Rodrigues tece elogios e recorda investimentos no Porto Santo

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas afirmou, que o executivo que assume funções esta segunda-feira, no Porto Santo, “teve ao longo dos últimos 4 anos o papel determinante na afirmação e no progresso deste concelho, mostrando trabalho, dedicação e serviço de responsabilidade”.

Pedro Rodrigues, esteve na cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos do Porto Santo, em representação do Governo Regional.

Na ocasião, reiterou o compromisso do executivo madeirense para com “o actual executivo e, acima de tudo, com a ilha do Porto Santo e com o desenvolvimento económico e social e com os porto-santenses”, apostando no investimento em várias áreas.

“A acção do Governo Regional será aquela que sempre foi: a de intervir sempre que for preciso, com responsabilidade, rigor e determinação”, disse. Pedro Rodrigues apontou alguns exemplos dos investimentos que têm vindo a ser feitos. Nesse sentido, evocou o projecto, no âmbito do PRR, para construção do parque eólico e fotovoltaico. “Pela primeira vez será possível desligar todos os geradores alimentados por energias fósseis e fornecer a rede eléctrica apenas com energias renováveis”, afirmou, acrescentando que “o Porto Santo será a primeira ilha portuguesa auto-sustentável”.

Além disso, indicou que será lançado novo concurso público para a reabilitação do cais do Porto Santo e recuperação do pontão das Salinas. Quanto à habitação, através da IHM foram entregues 30 habitações a famílias do Porto Santo e o executivo conta fazer mais em relação à oferta da habitação.

Quanto à Saúde, será dada continuação à obra da Unidade Local de Saúde, “que sofreu um atraso motivado pela instabilidade política vivida na Região no ano transacto”.

Haverá investimento na construção de um segundo campo de golfe, prevendo a criação de mais nove buracos, sendo que o concurso público deverá ser lançado ainda este mês, “respondendo ao aumento da procura por esta infra-estrutura com um aumento da capacidade de resposta”.

Ao nível da educação, tem sido feita a requalificação de escolas e equipamentos escolares. Pedro Rodrigues teceu elogios à infra-estrutura da escola secundária local, que recebeu obras de melhoramento.

Por fim, deixou um desafio ao executivo que hoje tomou posse, para que seja feito um trabalho de biografar homens e mulheres ilustres do Porto Santo, o que "está em falta".