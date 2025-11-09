Marítimo regressa às vitórias em casa
Equipa madeirense venceu, por 2-0, o Paços de Ferreira
O Marítimo venceu, esta tarde, o Paços de Ferreira, por 2-0 , em jogo da 11.ª jornada da II Liga.
No Estádio dos Barreiros, que contou a presença de 7.308 espectadores, o Marítimo inaugurou o marcador, aos 28 minutos, através de Carlos Daniel, que aproveitou uma enorme confusão na área do Paços de Ferreira para colocar a bola no fundo da baliza.
O segundo golo, que espelhou o intenso domínio maritimista na primeira parte, foi alcançado instantes antes das equipas irem para o intervalo. Aos 45 minutos, Simo ganhou na velocidade ao seu adversário e, com um passe milimétrico, serviu Butzke para o segundo e último golo da tarde.
Com este resultado, o Marítimo soma 20 pontos e ascende à 3.ª posição da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para 30 de Novembro, o conjunto insular viaja para o Algarve, para defrontar o Portimonense.