Albuquerque elogia Celso: "É popular, mas não é populista"

Na tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Câmara de Lobos, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, destacou o perfil político de Celso Bettencourt, elogiando a sua “popularidade genuína, construída pelo trabalho e pela proximidade às pessoas, mas sempre com seriedade, sem populismos”.

“Celso Bettencourt é um homem de convicções, com experiência política, capacidade de diálogo e de execução. É popular, mas não é populista, e isso faz toda a diferença”, afirmou o líder do Executivo madeirense, perante um Museu de Imprensa lotado.

Celso anuncia investimento de 5 milhões Celso Bettencourt promete cumprir todos os compromissos e anuncia um investimento de 5 milhões de euros na requalificação urbana de Câmara de Lobos, uma intervenção que abrangerá o centro da cidade, o varadouro e o cais, criando melhores condições de mobilidade e reforçando a atratividade turística e comercial do concelho.

Albuquerque recordou que o novo presidente da Câmara “é alguém que sabe ouvir, mas também sabe decidir, e que tem uma visão clara para o futuro de Câmara de Lobos”. Sublinhou ainda que o Governo Regional “estará ao lado do município, como sempre esteve”, garantindo a continuidade do investimento em áreas estratégicas.

“Cumprimos os compromissos que assumimos com os câmara-lobenses e vamos continuar a fazê-lo”, uma reacção que vem ao encontro de que Câmara de Lobos tem sido um pilar de estabilidade política e merece continuar na linha da frente do desenvolvimento regional, conforme frisou anteriormente o autarca.