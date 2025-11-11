Nova equipa do SESARAM será anunciada “no momento certo”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta terça-feira que a nova equipa na administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) será anunciada "no momento certo".

À margem da sessão de abertura da Conferência Internacional de Golfe, a decorrer no Hotel Savoy Palace, no Funchal, Albuquerque confirmou que o mandato do actual conselho de administração termina esta sexta-feira, dia 14, mas assegurou que isso não representa qualquer constrangimento.

"Não tem nenhum problema o prazo legal, podem continuar a gestão, nada impede que continuem", afirmou o governante, acrescentando que a definição da nova equipa "é um assunto que está a ser tratado".

Miguel Albuquerque destacou ainda o trabalho realizado pela actual administração. "Este conselho fez um relevante serviço à Região. É preciso lembrar, para quem tem memória curta, o trabalho que este conselho de administração fez aquando da crise da Covid, que não foi há tantos anos", sublinhou.

Convém esclarecer que a liderança do SESARAM durante a crise da Covid estava a cargo de Rafaela Fernandes, e não do actual presidente do conselho de administração, Herberto Jesus.