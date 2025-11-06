Gregória Pita é a nova directora regional da Administração da Justiça

Gregória Fátima de Sousa Pereira Pita será a nova Diretora Regional da Administração da Justiça, substituindo o aposentado Jorge Freitas, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos.

Gregória Fátima Pereira é Licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa (1993-1998) e tem Pós-graduação em Mediação de Conflitos Familiares.

Entre os diversos cargos desempenhados na administração pública, foi Chefe de Divisão de Eventos Turísticos da Direcção Regional do Turismo da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, de 22 de Março de 2024 até 6 de Novembro de 2025, cargo também desempenhado de 1 de Janeiro de 2023 até 21 de Março de 2024 na Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Antes desempenhou funções de Chefe de Divisão de Apoio à Gestão da Direcção Regional da Cultura, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, de 1 de Outubro de 2020 até 31 de Dezembro de 2023; Técnica Superior do Gabinete Jurídico da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, de 2 de Agosto de 2020 a 1 de Setembro de 2020; Técnica Superior do Gabinete Jurídico da Vice-Presidência do Governo Regional, de 20 de Outubro de 2017 até 8 de Agosto de 2019; Técnica Superior da Direcção de Serviços Jurídicos da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, de 1 de Dezembro de 2016 até 19 de Outubro de 2017; Técnica Superior em mobilidade no Gabinete de Assessoria da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, de 1 de Junho de 2015 até 30 de Novembro de 2016.