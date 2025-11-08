Frente MarFunchal alerta para forte agitação marítima
A Frente MarFunchal deixou um alerta nas redes sociais devido à forte agitação marítima na Madeira.
Assim, pede à população para evitar passeios próximos do mar e optar por zonas vigiadas, avisando que “as pessoas devem sempre respeitar as zonas fechadas ao público”.
“As fitas e barreiras sinalizam zonas de perigo”, alerta.
