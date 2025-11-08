 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Frente MarFunchal alerta para forte agitação marítima

None
Foto Dr

A Frente MarFunchal deixou um alerta nas redes sociais devido à forte agitação marítima na Madeira.

Assim, pede à população para evitar passeios próximos do mar e optar por zonas vigiadas, avisando que “as pessoas devem sempre respeitar as zonas fechadas ao público”.

“As fitas e barreiras sinalizam zonas de perigo”, alerta.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo