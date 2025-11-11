Novo espectáculo de Teatro do Conservatório mistura humor e reflexão

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, apresenta, nos próximos dias 13 e 14 de Novembro, no Centro Cívico de Câmara de Lobos, às 20 horas, o espectáculo 'Gente Séria & Outras Cauboiadas'.

Inspirado no clássico 'Inspector Geral de Nikolai Gogol', estará em palco pelos alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação, com orientação do professor Diogo Correia Pinto.

Com cerca de uma hora de duração, este espectáculo transforma uma lenga-lenga infantil num exercício teatral, que combina humor, reflexão e inovação artística.

"Uma proposta que desafia o público jovem a olhar o mundo com pensamento crítico, ao mesmo tempo que presta homenagem a um dos grandes clássicos da literatura universal. A entrada é livre, mediante disponibilidade da sala", reforçam os responsáveis do Conservatório

"Nesta criação teatral, revisitamos o universo da comédia clássica 'O Inspetor Geral' de Nikolai Gogol, reinterpretando-o através de uma linguagem contemporânea e simbólica, próxima do imaginário infantil. A partir de uma pequena aldeia fictícia, acompanhamos um grupo de crianças que, inocentemente, brinca aos cowboys fora da lei… ou talvez aos jogos de poder. Montados nos seus cavalos de pau, impõem regras, acumulam guloseimas e brinquedos, sem perceber que perturbam quem os rodeia", acrescentam os responsáveis.

