Sete concertos marcam novo ciclo dos 'Concertos de Alunos' do Conservatório

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira inicia, amanhã, dia 7 de Novembro, mais uma edição do ciclo de 'Concertos de Alunos', um conjunto de sete espectáculos que colocam em destaque o talento, a criatividade e o compromisso artístico dos jovens músicos do Conservatório.

Reunindo alunos dos Cursos Profissionais de Instrumentista, Instrumentista de Jazz e do Ensino Artístico Especializado, este ciclo oferece ao público uma programação eclética que atravessa estilos e formações musicais, da música de câmara ao jazz, passando pelos metais e percussão.

Os concertos realizam-se no Salão Nobre do Conservatório, às 20h30, com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala.

Ao longo dos anos, "esta iniciativa tem-se afirmado como um dos momentos mais participados e inspiradores da vida artística do Conservatório, registando regularmente lotação esgotada e uma forte ligação entre intérpretes e comunidade", informa a entidade.

"O Ciclo Concertos de Alunos é mais do que uma mostra de talento: é um espaço de partilha e de ligação à comunidade, onde os alunos vivem a experiência de palco, desenvolvem a sua expressividade e reforçam a confiança artística. Para o público, é uma oportunidade de testemunhar o crescimento de jovens músicos e de desfrutar de momentos musicais genuínos e inspiradores", refere Paulo Esteireiro, presidente do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

Conheça as datas de todos os concertos:

- 7 de Novembro – 'Low Brass in Harmony' (Bassoon, Euphonium, Tuba & Trombone Concert)

- 14 de Novembro – 'String Virtuoso' (Violin Concert)

- 25 de Novembro – 'Improvising noble themes' (Jazz Concert)

- 28 de Novembro – 'Melodic rhythms' (Percussion Concert)

- 5 de Dezembro – 'Musical sunset' (Piano & Violin Concert)

- 9 de Dezembro – 'Romantico' (Violin Concert)

- 12 de Dezembro – 'Melody in brass' (Trumpet Concert)