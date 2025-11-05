António de Sousa Vieira em masterclass de bandolim no Conservatório

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove esta quinta-feira, 6 de Novembro, uma masterclass de bandolim com António de Sousa Vieira, professor da Universidade de Aveiro e nome de referência internacional no universo da música de plectro.

A iniciativa decorre no Salão Nobre do Conservatório e resulta de uma parceria com a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM). Quinze alunos de diferentes níveis de ensino terão oportunidade de aperfeiçoar técnicas de interpretação, explorar repertórios específicos e contactar diretamente com um dos mais reconhecidos especialistas da actualidade. O acompanhamento pedagógico ficará a cargo dos professores Ricardo Mota, Teresa Leão e Tiago Lobato.

A presença de António de Sousa Vieira na Região insere-se no convite da AOCM para dirigir um ciclo de concertos com o Círculo Bandolinístico da Madeira, onde participam também três jovens alunos do Conservatório. Segundo a instituição, esta ação reforça o compromisso com a valorização do bandolim e a promoção da música de plectro no panorama artístico contemporâneo.

Com esta masterclass, o Conservatório, em colaboração com a AOCM, procura proporcionar experiências formativas de excelência e fomentar o contacto direto dos estudantes com intérpretes e maestros de renome.

Breve nota biográfica

António Manuel de Sousa Vieira iniciou os estudos de bandolim no Conservatório de Música de Coimbra com Flávio Pinho e prosseguiu no Conservatório de Esch-sur-Alzette (Luxemburgo) com o Maestro Juan Carlos Muñoz, aprofundando o bandolim napolitano/barroco e a música de câmara. Frequentou cursos internacionais com destacados nomes da música de plectro e fundou o Duo Magalhães da Gama e a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, onde é Concertino e Diretor Artístico.

Foi o primeiro português a integrar a EGMYO e a Orquestra Europeia de Guitarras e Bandolins – Il Forum Musicale, atuando em vários países europeus. Colabora regularmente com orquestras nacionais como a Sinfónica da Casa da Música e o Remix Ensemble, e tocou a solo com a Orquestra Clássica do Centro sob a direção de José Eduardo Gomes. Cofundador do Ciglia Ensemble, dedica-se à inovação na música de plectro. Desde 2007 leciona bandolim em várias escolas e é professor da única licenciatura de bandolim em Portugal, na Universidade de Aveiro.