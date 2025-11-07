Karocha espalhou bom humor e arrancou gargalhadas

O artista Karocha foi uma das grandes atracções da tarde no Madeira Street Arts Festival, levando o seu espetáculo de humor e improviso até à Praça do Município (conforme pode ver no vídeo), onde interagiu de forma divertida com condutores e transeuntes, transformando o trânsito num palco de riso e espontaneidade.

Com o seu estilo característico, que combina teatro físico, comicidade e interacção directa com o público, Karocha arrancou gargalhadas de todos os que passavam, criando momentos inesperados e cheios de boa disposição.

A actuação, marcada pela improvisação e pela energia contagiante, foi recebida com entusiasmo e aplausos, tornando-se um dos momentos mais animados da tarde.

O Madeira Street Arts Festival continua, assim, a encher as ruas do Funchal de cor, humor e criatividade, celebrando a arte de rua e o contacto próximo entre artistas e público.