Impacto da experiência universitária esteve em reflexão na ESD da Madeira

Os Estudantes Social-Democratas da Madeira (ESD’s Madeira), estrutura estudantil regional da JSD Madeira, promoveram, no passado sábado, "uma iniciativa dedicada à valorização da formação superior e ao papel transformador da experiência universitária", sob o mote 'A Vida Académica Como Semente de Futuro'.

"A conferência foi, nas palavras dos jovens laranjas, 'pensada para todos os jovens que se preparam para ingressar no ensino superior ou que já vivem essa fase tão marcante das suas vidas'", lê-se numa nota da JSD. A sessão decorreu na sede regional do PSD Madeira à Rua dos Netos, no Funchal, "e contou com Eduardo Leite, professor universitário e docente da Universidade da Madeira, como orador".

"Com a sua intervenção, o Professor Doutor Eduardo Leite, enalteceu, a partir das experiências do seu preenchido currículo, a importância da vida académica no desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes", afirma a JSD na nota divulgada esta segunda-feira. "Com um percurso que alia a docência à experiência internacional e ao desporto, Eduardo Leite trouxe a esta iniciativa uma perspetiva multidimensional sobre o crescimento que a universidade proporciona", explica.

Os ESD’s Madeira realçam, em conclusão, que este encontro terminou "com um debate dinâmico sobre o futuro das instituições de ensino superior madeirenses, em particular acerca do papel da academia na construção de uma Madeira mais inovadora e preparada para os desafios do futuro".