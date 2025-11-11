Rampa Regional do Paul do Mar promete espectáculo com 62 equipas

O automobilismo volta a dar espectáculo na Calheta este fim-de-semana, com a realização da Rampa Regional do Paul do Mar. De acordo com nota à imprensa, o evento conta com 62 equipas inscritas, um crescimento face às últimas edições.

A prova, apresentada ontem à tarde no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, promete elevada competitividade, muita adrenalina e emoção, conforme sublinhou o presidente da comissão organizadora, José Canha.

Nelson Ferreira, director de prova, revelou algumas alterações na circulação das viaturas, com especial destaque para a categoria X-Proto que, ao contrário dos anos anteriores, passará a ter o parque de assistência na reta do Paul do Mar. As restantes categorias mantêm o parque no Mercado Abastecedor dos Prazeres. O responsável aproveitou ainda para apelar ao público que acompanhe a prova em segurança, cumprindo todas as orientações das forças de segurança e da organização.

Fabiana Ferreira, presidente da AMAK, reforçou que esta será a última prova do Campeonato Regional de Rampas e que o evento será um verdadeiro fim de semana de festa no concelho da Calheta.

Já a presidente da autarquia, Doroteia Leça, destacou a “união de sinergias” e o forte envolvimento de várias entidades na organização deste evento, que já se tornou tradição no concelho. Sublinhou ainda que esta prova representa não só espetáculo desportivo, como também impacto económico positivo. A autarca agradeceu a todos os parceiros e reforçou a disponibilidade do Município para continuar a acolher iniciativas desta dimensão. Deixou ainda uma saudação especial aos automobilistas, “os grandes protagonistas deste evento”, com particular referência aos pilotos do concelho da Calheta.