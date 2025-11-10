VIII Encontro Internacional Cinema & Território dedicado à reflexão sobre a obra de Ingmar Bergman

O VIII Encontro Internacional Cinema & Território, subordinado ao tema “Territórios de Bergman” realiza-se nos dias 13 e 14 de novembro, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, refere aquela instituição em nota enviada à imprensa.

A edição deste ano, explicam, propõe-se a ser um espaço dinâmico de debate e reflexão sobre a obra do cineasta sueco Ingmar Bergman (1918–2007), explorando-a tanto na sua dimensão literal quanto tropológica.

Tal como nas edições anteriores, o evento visa reunir investigadores e profissionais de diversas áreas, como antropologia visual, estética, sociologia, semiótica, entre outras, num espaço interdisciplinar de partilha, diálogo e reflexão sobre os meios audiovisuais enquanto instrumentos de observação, reflexão e interpretação, num diálogo estreito com o conceito de território.

As conferências de abertura e de encerramento estarão a cargo de Núria Perez (diretora de fotografia) e António Rebelo (docente e escritor), que abordarão, respetivamente, os temas “«Jag är döden». Espacios para la autoficción en el continuum fílmico-literario habitado por Ingmar Bergman” e “Entre o silêncio e a manipulação: Bergman e a censura em Portugal, anos 60”.

O programa do encontro inclui ainda comunicações, debates e a apresentação do documentário “Morada”, seguida de conversa com a realizadora Eva Ângelo.

O Screenings Funchal associou-se ao encontro, integrando na sua programação duas sessões dedicadas a Ingmar Bergman: A Vergonha (1968) e Em busca da verdade (1961), a serem exibidas nos dias 14 e 15 de novembro, às 21:00, no Cinema NOS - Fórum Madeira.

Acrescenta ainda o comunicado que à margem do Encontro realizam-se ainda dois workshops, dinamizados por António Baía Reis e Margarida Menezes, cujos resultados serão apresentados na manhã do dia 14 de novembro.

Os Encontros Internacionais Cinema & Território integram o conjunto de atividades organizadas pelo Projeto Cinema & Território | Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, num contributo que se quer relevante para a comunidade científica em geral e, em particular, para aquelas áreas com que o cinema caminha lado a lado, a Antropologia e as Artes Visuais.