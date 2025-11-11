Porto do Funchal acolhe dois navios de cruzeiro
O Porto do Funchal acolhe, esta terça-feira, dois navios de cruzeiro, que partem por volta das 18 horas para as suas próximas escalas.
O 'Ventura' chegou pelas 7 horas, vindo de Santa Cruz de Tenerife e ruma depois para Southampton, no Reino Unido. A bordo transporta 2.979 passageiros e 1.177 tripulantes, sendo capitaneado pelo britânico Neil Turnbull. O navio está a realizar uma viagem de 14 dias com início e fim em Southampton. Começou a 1 de Novembro, e visitou antes de chegar à Madeira os portos de La Corunha (Espanha), Lisboa, Arrecife, Santa Cruz de La Palma e Santa cruz de Tenerife (os três em Canárias).
O 'Mein Schiff Relax' chegou ontem ao Funchal, tendo pernoitado na Região. com 3.981 passageiros 1.400 tripulantes. O navio, agenciado pela JFM Shipping, com o norte-americano Todd Allen Burgmann com o capitão, prossegue viagem às 18 horas, em direção a Santa Cruz de Las Palmas.