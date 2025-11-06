Via Rápida no Funchal com dois congestionamentos

Duas zonas da Via Rápida têm sentido fortes congestionamentos nesta quinta-feira, sendo que um é a crónica situação a partir do nó da Cancela e nos últimos tempos também a zona entre o nó de Santo António e o nó dos Viveiros.

Se um caso já é recorrente, actualmente com mais de 3 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava, reforçado nos últimos meses com as obras que visam precisamente resolver este problema, no outro caso, com cerca de 1,5 km, no sentido oposto, é mais recente.

Outras zonas, como entre o nó de Câmara de Lobos até ao final da subida de Santa Rita, também crónico em congestionamentos e trânsito mais lento, ou a saída da Via Rápida para a rotunda do Hospital, com impacto em toda a envolvente e Cota 40, também mostram alguma demora nesta manhã de quinta-feira.

Ainda assim, desde que não ocorra nenhum acidente ou nenhuma avaria, mais tarde ou mais cedo o tráfego rodoviário retoma a normalidade. Conduza com precaução.