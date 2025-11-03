Quase 5 mil pessoas visitam a Madeira nas escalas de dois navios de cruzeiro

Os navios 'Celebrity Eclipse' e 'Sirena' encontram-se no porto do Funchal, sendo que em conjunto trazem à Madeira quase 5 mil pessoas. Para amanhã estão previstas as chegadas de três outros navios, 'Mein Schiff Relax', 'Azura' e 'Silver Dawn', com cerca de 10 mil pessoas.

Quanto ao 'Celebrity Eclipse', que tem Nigel Smyth como capitão, chegou por volta das 6h45, vindo de Cádis. Fica na Madeira até às 17 horas, quando segue para Kings Wharf, nas Bermudas. Esta embarcação navega com 3.900 pessoas a bordo, sendo 2.683 passageiros e 1.217 tripulantes. Está a realizar um cruzeiro de reposicionamento para as Caraíbas. Levantou ferros a 30 de Outubro, em Barcelona, e depois de passagens em Lisboa, Funchal, e Kings Wharf, termina a viagem a 12 de Novembro em Forte Lauderdale, nos Estados Unidos.

Já o 'Sirena' está a realizar uma viagem entre Roma e Lisboa, com 640 passageiros e 390 tripulantes, rumando para Marrocos às 18 horas desta segunda-feira. Já visitou os portos italianos de Nápoles, Messina e Livorno, passou por La Valeta (Malta), Monte Carlo (Mónaco), Tunes (Tunísia), Marselha (França), Palma de Maiorca, Barcelona, Alicante, Motril, Arrecife e Santa Cruz de Tenerife.