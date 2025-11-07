Proposta da Comissão Europeia é "desastrosa para as regiões ultraperiféricas e para as regiões menos desenvolvidas"

O presidente do Governo Regional da Madeira, que esteve em Bruxelas esta semana, classificou como "inaceitável" a proposta da Comissão Europeia para regiões como a Madeira, considerando-a "desastrosa para as regiões ultraperiféricas e para as regiões menos desenvolvidas".

Albuquerque explicou que existe "um quadro de negociação nas RUP" e que as regiões ultraperiféricas "têm suas especificidades próprias".

O governante destacou ter estado reunido com o vice-presidente da Comissão e que já existe "um entendimento sobre aquilo que são as especificidades muito próprias dos Açores e da Madeira". Está agendada uma nova reunião para o dia 18 com o objectivo de acertar pormenores, num contexto de "negociação permanente", como é característico do funcionamento da União Europeia.

As declarações de Albuquerque foram feitas à chegada ao auditório da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas, onde decorrem as 'Conferências da Autonomia’, com o tema ‘Modelo Financeiro’, com a presença de Carlos Tavares e Fernando Medina, tendo como moderador Paulo Fontes.



