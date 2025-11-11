Governo aposta em novos campos de golfe para quebrar a sazonalidade

"Vamos avançar, que é muito importante, a transformar a Madeira num destino de golfe", declarou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da sessão de abertura da Conferência Internacional de Golfe, a decorrer esta terça-feira no Hotel Savoy Palace, no Funchal. O governante sublinhou que esta actividade "traz efeitos extraordinários para a economia regional em termos de turismo de qualidade, desenvolvimento e criação de efeitos multiplicadores nas economias locais".

Albuquerque destacou o papel estratégico do campo de golfe do Porto Santo, "fundamental para quebrar a sazonalidade da ilha", e anunciou a sua ampliação com mais nove buracos, num investimento de 6,5 milhões de euros. "O campo está cheio, há um problema de excesso de lotação, impensável no Inverno. Ontem foi lançado o concurso e parte será financiada pela venda de lotes", explicou.

O presidente do Governo Regional adiantou também a intenção de aumentar o campo do Santo da Serra, que passará a dispor de dois percursos de 18 buracos, e de melhorar as infra-estruturas do campo do Palheiro, nomeadamente na área da rega.

Sobre os projectos em curso, Albuquerque afirmou que o Campo da Ponta do Pargo "será um dos mais bonitos da Europa" e constituirá "uma âncora para o desenvolvimento qualitativo da zona oeste da Madeira", associando-se à construção de novas unidades hoteleiras e residenciais.

O governante confirmou ainda a intenção de criar um novo campo no Faial, no concelho de Santana, numa zona "sem potencial construtivo, mas com excelentes condições naturais e climáticas".

Questionado sobre os prazos, referiu que o projecto do Santo da Serra poderá avançar no próximo ano, para aproveitar fundos europeus, enquanto o do Faial ainda se encontra em fase inicial.

Albuquerque defendeu que os campos de golfe "são âncoras de desenvolvimento" e exemplificou com o Porto Santo, cujo campo "permite manter a economia local activa durante o Inverno".

"O campo de golfe do Porto Santo é um exemplo de boa gestão: é um activo rentável e gera receitas não só para a exploração, mas também para o Governo, através dos efeitos fiscais e económicos associados", concluiu.