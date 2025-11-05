Clube de produtores Continente reforça aposta na Madeira

O Clube de Produtores Continente da Madeira realizou ontem o seu VII Encontro Anual, sob o tema 'Cultivar o Futuro', no Hotel Bio Quinta da Serra, no Jardim da Serra, de acordo com a informação divulgada



O evento reuniu dezenas de produtores regionais e contou com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que acompanhou a apresentação dos resultados de 2025.

Na mesma nota consta que "até Setembro, o volume de compras da MC aos produtores hortofrutícolas madeirenses ascendeu a 1 000 toneladas, representando um crescimento de 10% face ao período homólogo."

Durante o encontro, foram apresentadas as principais linhas estratégicas para 2026, que incluem a realização da IV Academia Clube de Produtores Continente e o reforço da valorização dos produtos regionais.

Um dos momentos altos da sessão foi a entrega do Prémio Excelência Madeira, que distinguiu o trabalho e a dedicação dos produtores locais.

O acompanhamento técnico também tem sido uma prioridade: em 2025 foram realizadas mais de 600 visitas aos campos, num total de 1 200 horas de apoio directo no terreno, percorrendo 36 mil quilómetros na Madeira.

A Madeira representa um exemplo inspirador daquilo que o Clube de Produtores valoriza: proximidade, qualidade e compromisso com a produção local. Esta região tem uma identidade agrícola única e os seus produtores são parceiros essenciais na nossa missão de levar frescura e autenticidade às lojas Continente. O VII Encontro Anual vem reforçar o papel estratégico da Madeira para o Clube de Produtores Continente, e é com orgulho que continuamos a cultivar relações duradouras e a apoiar o desenvolvimento sustentável da região. Ondina Afonso, presidente do clube de produtores continente

O encontro, que já se tornou um marco anual para o sector, reforçou o papel estratégico da Madeira na rede nacional de produtores e a aposta contínua do Clube de Produtores Continente na sustentabilidade e no desenvolvimento agrícola regional.