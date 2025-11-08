Versão limitada do VW Golf GTI com 290 cavalos

O VW Golf GTI continua a ser um dos modelos mais desejados no mercado por quem gosta de conduzir. Esta semana, o Megamotor tem disponível a uma versão 2.0 GTI DSG TCR, especial e limitada, com 290 cavalos e caixa de sete velocidades,

É uma viatura com linhas desportivas, mas que não esquece o conforto. O motor a gasolina responde com força e precisão. Além do mais, esta versão vem equipada com vários extras de fábrica que fazem a diferença na condução, nomeadamente tração dianteira com diferencial autoblocante, modos de condução, suspensão desportiva adaptativa, jantes de liga leve, faróis, bancos desportivos, volante multifunções, ecrã digital Active Info Display, sistema multimédia com Bluetooth, ar condicionado automático, escape desportivo com som característico GTI, entre outros.

Desportivo, espaçoso e versátil, este Golf GTI está disponível por 37.000 euros. Com garantia de 18 meses (por mútuo acordo), este carro pode ser financiado a partir de 502,87 euros por mês, sem entrada inicial. Existe ainda a possibilidade de retoma, mesmo com dívida*.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

www.megamotor.pt

