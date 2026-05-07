TAP acorda venda do 'handling' à Menzies
A TAP acordou a venda da sua participação de 49,9% na SPdH -- Serviços Portugueses de Handling (assistência em terra) à Menzies, antiga Groundforce, foi hoje anunciado.
"A TAP informa que celebrou com a Menzies e com a SPdH os contratos relativos à alienação à Menzies da totalidade da participação detida pela TAP no capital social da SPdH (49,9%) e à continuidade da prestação de serviços de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal/Porto Santo", anunciou, em comunicado.
A conclusão da operação depende do cumprimento de autorizações regulatórias.