Nova subestação dos Canhas representa investimento de 6,7 milhões

A Madeira dá mais um passo decisivo no reforço da sua infra-estrutura energética com a entrada em funcionamento da nova subestação do Lombo do Meio, nos Canhas, um investimento de 6.675.175 euros realizado pela Empresa de Eletricidade da Madeira. Miguel Albuquerque visita a obra para assinalar a conclusão de uma intervenção considerada estratégica para todo o sistema eléctrico da Região.

A nova instalação substitui a antiga subestação construída nos anos 90, totalmente ultrapassada e equipada com tecnologia já descontinuada. Projectada para operar a 60/6,6kV, a infra-estrutura representa um salto tecnológico que duplica a robustez operacional na zona oeste da ilha e assegura maior capacidade de escoamento da energia produzida neste território para os centros de maior consumo.

O edifício, composto por dois pisos dedicados aos equipamentos de alta e média tensão, integra um transformador de 10 MVA e sistemas auxiliares de última geração. Com esta modernização, a Madeira ganha uma rede mais fiável, mais segura e preparada para responder ao crescimento da procura, reduzindo riscos de falhas e garantindo a redundância necessária para um sistema eléctrico estável.

Segundo a EEM, a nova subestação permitirá melhorar significativamente a fiabilidade da distribuição a 6,6kV na Ponta do Sol e reforçar a potência instalada na rede de transporte do Oeste. Na prática, significa maior capacidade de entrega de energia, mais estabilidade e melhores condições para suportar futuros investimentos, nomeadamente na produção renovável.

Com este investimento superior a 6,7 milhões de euros, o Governo Regional e a EEM consolidam a estratégia de modernização do sistema elétrico da Madeira, aumentando os níveis de segurança, eficiência e resiliência da infraestrutura energética regional.