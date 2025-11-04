Comitiva da ACIF representa Madeira em evento em Santiago de Compostela e Vigo

A comitiva da ACIF-CCIM participa esta semana no ATLIC – Atlantic Innoblue Communities Dissemination Event, em Santiago de Compostela e Vigo. Um encontro transnacional dedicado ao empreendedorismo jovem e à Economia Azul.

A delegação madeirense integra um gestor de projeto, uma mentora e uma stakeholder e cinco jovens participantes dos Laboratórios de Ideação da 2.ª edição ATLIC Madeira, promovidos em parceria com a Escola Profissional Cristóvão Colombo.

Segundo nota à imprensa, estes jovens irão apresentar as suas ideias de projecto, resultado do trabalho desenvolvido nos laboratórios, e participar em painéis e grupos de trabalho internacionais, ao lado de representantes de Espanha, França, Irlanda e Portugal.

O evento, subordinado ao tema 'Blue Horizons: Youth Entrepreneurship in Action', destaca o papel da juventude atlântica na construção de um futuro sustentável através da inovação, criatividade e cooperação transnacional.