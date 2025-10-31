Celso anuncia investimento de 5 milhões

Celso Bettencourt promete cumprir todos os compromissos e anuncia um investimento de 5 milhões de euros na requalificação urbana de Câmara de Lobos, uma intervenção que abrangerá o centro da cidade, o varadouro e o cais, criando melhores condições de mobilidade e reforçando a atratividade turística e comercial do concelho.

O novo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos garantiu que “todas as promessas feitas à população serão cumpridas, uma a uma”, reafirmando que o projecto social-democrata foi construído com seriedade e não “com palavras deixadas ao vento”.

“Não foram promessas para ganhar votos, foram compromissos para executar”, sublinhou o autarca, no discurso de tomada de posse que decorreu esta sexta-feira perante um auditório lotado e com várias pausas para aplausos. Bettencourt reconheceu que há desafios pela frente e que “alguns julgam difícil” concretizar o programa de governação, mas reafirmou a confiança no caminho traçado. “Todos os que aqui se encontram partilham do pensamento de que Câmara de Lobos merece estar na linha da frente do investimento regional”, afirmou, lembrando o contributo decisivo do concelho “para a estabilidade política da Madeira”.

Celso pede a Albuquerque mais investimento Celso Bettencourt aproveitou o discurso de tomada de posse para reivindicar novos investimentos públicos para o concelho, sublinhando que, apesar dos progressos alcançados, “há ainda muito por fazer em todas as freguesias”.

Entre as medidas anunciadas, o novo presidente confirmou que o município manterá o IMI na taxa mínima, continuará a aplicar o IMI familiar e reduzirá a taxa de IRS, recusando qualquer aumento de taxas e licenças municipais. “Não aplicaremos a derrama sobre o IRC, ao contrário de outros municípios que se dizem amigos das empresas. Nós protegeremos as nossas empresas e incentivaremos o investimento local”, garantiu.

O autarca destacou ainda a prioridade dada à educação e à habitação, assegurando a manutenção das bolsas de estudo e o reforço de programas de apoio às famílias e aos jovens. “O acesso à habitação é hoje uma das mais urgentes dimensões de justiça social, e estaremos à altura desse desafio”, afirmou, acrescentando que o município vai ceder edifícios devolutos e elaborar projetos de raiz em parceria com programas nacionais e com o Banco Europeu de Investimento, que disponibilizou uma linha de crédito de 1,3 mil milhões de euros para Portugal.

Bettencourt reforçou também o compromisso com a sustentabilidade ambiental, prevendo a instalação de sistemas fotovoltaicos em edifícios municipais para reduzir a fatura energética e colocar Câmara de Lobos “na linha da frente da transição energética”.

No plano social, cultural e desportivo, o autarca confirmou a construção do Canil e Gatil Municipal, o apoio às instituições culturais e às associações desportivas, e destacou várias intervenções por freguesia: uma nova praceta no Estreito, a segunda fase da requalificação da Quinta Grande, o ordenamento do centro do Jardim da Serra e a colaboração com o Governo Regional para concretizar o teleférico do Curral das Freiras.

“Nada me foi dado, tudo foi conquistado” “Hoje é o dia em que assumo com humildade e com profundo sentido de dever a maior responsabilidade da minha vida pública.” Foi assim que Celso Bettencourt iniciou o seu discurso de tomada de posse como novo presidente da Câmara

Na recta final, Celso Bettencourt deixou uma mensagem pessoal: “Continuarei a ser o mesmo homem de sempre. Próximo, acessível e disponível. A presidência não me distancia das pessoas. Serei presidente de todos: de quem me apoiou e de quem pensou diferente”.

Terminou evocando Francisco Pinto Balsemão, citando-o: “O que está para trás é importante, naturalmente, mas o que interessa é sempre olhar para a frente. Criar é muito importante.” E concluiu: “É esse o nosso propósito. Vamos criar. Vamos fazer acontecer. Vamos provar, juntos, que o futuro de Câmara de Lobos começa hoje e começa em cada um de nós”.