Celso pede a Albuquerque mais investimento

Celso Bettencourt aproveitou o discurso de tomada de posse para reivindicar novos investimentos públicos para o concelho, sublinhando que, apesar dos progressos alcançados, “há ainda muito por fazer em todas as freguesias”.

“Apesar de reconhecer que o nosso concelho usufrui hoje de condições ímpares, fruto das grandes obras executadas pela política social-democrata, não posso deixar passar este momento sem lhe pedir, senhor presidente, em nome de todos os câmara-lobenses, mais investimento público”, declarou, dirigindo-se ao chefe do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presente na cerimónia.

Entre as prioridades destacadas, Celso apontou a criação de uma circular alternativa à Via Rápida, considerada “fundamental para garantir maior fluidez de trânsito e uma ligação mais direta entre a nova cidade e a Foz dos Socorridos”. O autarca frisou que se trata de um projecto que “não é apenas uma questão de engenharia, é uma questão de mobilidade, de funcionalidade e de qualidade de vida”.

“Nada me foi dado, tudo foi conquistado” “Hoje é o dia em que assumo com humildade e com profundo sentido de dever a maior responsabilidade da minha vida pública.” Foi assim que Celso Bettencourt iniciou o seu discurso de tomada de posse como novo presidente da Câmara

O novo presidente defendeu ainda a necessidade de “pensar o concelho como um todo”, ligando áreas habitacionais, escolares e empresariais, com o objetivo de “reduzir tempos de deslocação e aliviar a pressão sobre o centro urbano”.

Entre os investimentos prioritários, referiu a segunda fase da ligação na Quinta Grande, entre o sítio da Igreja e as Fontes, e o início da construção da estrada agrícola da Vargem, obra que considera essencial “para minimizar o esforço dos viticultores e reforçar o papel do Vinho Madeira como baluarte da Região”.

O autarca apelou também a uma maior eficácia da empresa Águas e Resíduos da Madeira, defendendo “reforço da rede de saneamento básico, em especial no Jardim da Serra”.

Referindo-se a essa freguesia, mostrou-se confiante de que a ligação ao Curral das Freiras será concretizada no atual mandato governamental: “Sabemos que essa será uma meta que vossa excelência irá cumprir, e isso deixa-me descansado”, afirmou.