'Casa Lar dos Afectos' prevê a criação de 20 camas em Santo António

A Casa do Povo de Santo António é a única Casa do Povo da Região a concretizar um projecto ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

Em nota emitida lê-se que "o projecto, denominado 'Casa Lar dos Afectos', representa um investimento de cerca de dois milhões de euros e prevê a criação de 20 camas em ERPI e 10 novas vagas em Centro de Dia". A conclusão da obra está prevista para junho.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou, esta manhã, o espaço em construção e classificou o projecto como “excelente”.

Durante a visita, Paula Margarido destacou ainda a aposta no conforto, na identidade residencial e na criação de um ambiente de proximidade, “mais familiar”, como linhas orientadoras centrais da intervenção.

É com enorme agrado que vejo o bem-estar dos nossos idosos a ser priorizado neste projeto. É exemplar a forma como transformaram este espaço numa casa, criando um ambiente de pertença e afeto Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

A visita contou, também, com a presença da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, da directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, do presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Marcelo Gouveia, do presidente da Casa do Povo de Santo António, Eduardo Batista e da directora do Lar, Jennifer Sousa.