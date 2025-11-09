Nova subestação do Lombo do Meio reforça rede eléctrica na Madeira

A Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) concluiu a construção da nova subestação do Lombo do Meio, na freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol, que em breve entrará em operação.

A infra-estrutura - que substitui a antiga subestação da década de 1990, cujos equipamentos já estavam obsoletos - será visitada amanhã, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Num comunicado remetido este domingo às redacções, a tutela explica que a nova subestação do Lombo do Meio - projectada para operar a 60/6,6 kV e equipada com um transformador de 10 MVA - permitirá aumentar a potência instalada na rede de transporte da zona Oeste da ilha, melhorar a fiabilidade da distribuição de energia e garantir a redundância essencial para o escoamento da electricidade produzida para as áreas de maior consumo.

O investimento, no valor de 6,7 milhões de euros, reforçá "a capacidade de entrega de energia eléctrica e os níveis de fiabilidade na rede de transporte da EEM, contribuindo assim para uma maior segurança de todo o sistema eléctrico da Região Autónoma da Madeira".