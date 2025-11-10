10.º Festival Internacional de Bandolins da Madeira de 21 a 23 de Novembro

O 10.º Festival Internacional de Bandolins da Madeira vai realizar-se entre os dias 21 e 23 de Novembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, reunindo músicos de referência internacional e orquestras e tunas regionais.

"Com uma forte ligação à história cultural da Madeira, onde o bandolim é instrumento de expressão identitária, o festival assume-se como plataforma de encontro entre tradição e inovação, promovendo a valorização da música instrumental e do património musical da Região Autónoma da Madeira. Ao longo de dez anos, o evento tornou-se uma referência internacional, acolhendo artistas de renome e contribuindo para a projeção da cultura madeirense no mundo", indica uma nota enviada à imprensa.

O programa desta edição é diversificado e inclui concertos de solistas internacionais, encontros regionais de tunas e orquestras de bandolins, além de momentos de partilha artística e valorização das formações locais.

PROGRAMA

19 de novembro | 11h00

Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira

Apresentação: Antologia de Música na Madeira – Bandolim

21 de novembro | 20h00

Jacob Reuven (Israel) e Funchal Baroque Ensemble

22 de novembro | 16h00

40.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira