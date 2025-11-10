Novo volume de 'Antologia de Música da Madeira' é dedicado ao bandolim

O novo volume da primeira série da colecção ‘Antologia de Música da Madeira’ será apresentado no próximo dia 19 de Novembro, pelas 11 horas, no Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. A colecção é dirigida por Paulo Esteireiro e dedicada à recuperação e divulgação de partituras históricas madeirenses, desde o século XVIII ao século XX.

Este último volume é dedicado à música para bandolim, realiza-se em parceria com a Associação de Bandolins da Madeira, e reflecte "a forte presença e vitalidade dos agrupamentos de bandolins na ilha". É uma iniciativa integrada no 40.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras e do 10.º Festival Internacional de Bandolins, promovendo o diálogo entre o património musical madeirense e a prática artística contemporânea.

"O 15.º volume desta primeira série destaca-se pela diversidade do repertório, reunindo peças solísticas, trios, quartetos e quintetos de vários compositores madeirenses. O trabalho de revisão e edição musical esteve a cargo da professora e bandolinista Teresa Leão, que seleccionou 11 obras representativas de estilos tanto populares como eruditos", explica nota à imprensa.

A coleção ‘Antologia de Música da Madeira’ resulta de um trabalho rigoroso e colaborativo, que envolve várias fases complementares. A partir de manuscritos musicais conservados no acervo do Conservatório - muitos deles provenientes de doações particulares - é selecionado repertório histórico considerado relevante para edição. Segue-se a transcrição das obras para notação musical atual, através de softwares especializados, garantindo a fidelidade ao original e a legibilidade para os intérpretes contemporâneos. Após esta fase, as partituras são entregues à equipa de design e paginação, responsável por dar forma final à edição e assegurar a sua coerência visual e editorial. No total, entre quatro a cinco pessoas participam diretamente em cada volume, entre investigadores, transcritores, revisores e designers, num processo que alia o rigor científico à sensibilidade artística.

Já para o ano de 2026 está previsto o lançamento da segunda série da coleção ‘Antologia de Música da Madeira’, sob coordenação geral da Academia Madeirense de Musicologia e Estudos Artísticos e coordenação editorial de Carolina Faria, com 15 novos volumes. Os primeiros títulos serão dedicados à Música Sacra, às Bandas Filarmónicas, ao Machete e à Guitarra, encontrando-se já em fase de transcrição de partituras.