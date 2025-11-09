Calheta volta a encher-se de público para o Madeira Street Arts Festival

A Calheta voltou a transformar-se num palco de criatividade com mais uma edição do Madeira Street Arts Festival, que trouxe às ruas centenas de visitantes e entusiastas de arte urbana. A presidente da Câmara Municipal fez um balanço “muito positivo”, sublinhando que o evento “cresce de ano para ano” e já é “uma referência no calendário cultural do concelho”.

“A adesão foi extraordinária. Tivemos muito público nas ruas para ver arte de rua nas suas mais variadas expressões e isso demonstra que este festival já faz parte da identidade cultural da Calheta”, afirmou a autarca, destacando o ambiente vibrante que se viveu ao longo dos dois dias.

O festival reuniu artistas de 13 nacionalidades, envolvendo também um grande número de voluntários e dinamizadores locais. A organização voltou a ficar a cargo da Associação Furabardos, sediada na Calheta, cujo trabalho a presidente fez questão de enaltecer. “Há aqui uma dinâmica muito própria que nasce desta associação. É um trabalho de grande dedicação, que merece o reconhecimento de todos”, aplaudiu.

Para a autarca, o papel da Câmara Municipal é claro: apoiar e potenciar iniciativas que tragam vida ao concelho. “Cabe-nos apoiar este e outros eventos que contribuam para dinamizar o concelho e torná-lo cada vez mais atractivo. Quando vemos as ruas cheias e sentimos o entusiasmo das pessoas, percebemos que este é o caminho certo”.

O futuro do festival está assegurado. “Este é um cartaz para continuar. A Calheta quer manter esta energia nas ruas e continuará a apostar na cultura, na criatividade e porque não na capacidade de atrair público e artistas”.

A edição deste ano fecha assim com saldo positivo, reforçando a ambição de consolidar o Madeira Street Arts Festival como um dos grandes eventos culturais do concelho.